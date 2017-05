Wat als: Opel terug met een Tigra op de proppen komt? [Render]

De Opel Tigra, misschien wel één van de vreemdste pagina's in het boek uit Rüsselsheim. In 1994 begon de Tigra zijn carrière als een 'sportieve' coupé gebaseerd op de Corsa B om in 2004 zijn tweede leven te leiden als een cabrio met hardtop. Beide inzendingen hadden alvast trouwe aanhang. Een verkoopsucces zoals bij Peugeot met de 206 CC bleef echter uit. Waardoor de Duitsers in 2009 de naam in alle stilte lieten verdwijnen van de voorgrond.

Met het goede weer op onze kruin is het daarom leuk om eens te denken aan generatie drie, die de styling mag lenen van de Adam en een meer cabrio-achtig alternatief moet vormen voor de Fiat 500c en consorten. Een hersenspinsel dat trouwens vorm werd gegeven door Kleber Silva. Slaagkansen? Zo goed als onbestaande. Want de laatste keer dat we keken had nieuwe ouder PSA ook niet meer al te veel cabrio's in haar gamma steken.