Mag het? BMW E30 M3 in Lego

Het is echter niet omdat iemand het idee oppert om zulk een schaalmodel in Lego te bouwen dat het er ook daadwerkelijk komt. Dat laatste hangt af van de stemmers op de website van Lego Ideas, en de ontwikkelaars daar zelf.

Devil in the detail

Wel is het leuk om eens naar te kijken. Checken welke details realistisch zijn en welke eigenlijk een beetje te groot. Bij deze E30 M3 in Lego is de zorg voor detail groot. De koplampen mogen dan misschien niet helemaal in proportie zijn met de motorkap, de S14-motor zelf ziet er alvast knap nagebouwd uit. Binnenin wordt met decals de tellerpartij en de radio van de E30 M3 nagebootst. Het voorstel is er in drie kleuren; zwart, geel en rood. Zonder dat we daarbij patriottistisch worden...

Het project gaat pas naar een volgende fase als er 10.000 liefhebbers gevonden worden die het steunen. Op het moment van schrijven zijn er dat zowat 800. Nog dik tien keer zoveel voor zulk een bekend BMW-model in en jaar tijd, het lijkt ons niet onoverkomelijk. En dan is het wachten op een voorstel voor een Mercedes 190 Evo of een Ford Sierra Cosworth in Lego...