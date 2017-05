Vrijdag Fandag is er weer! Stel je kandidaat

Deze zomer laten we weer een reeks Vrijdag Fandag over je scherm rollen. Wil jij jouw wagen ook graag voorstellen aan onze lezers, lees dan even verder.

Fans van auto's zullen er altijd zijn. En geregeld wisselt de gemiddelde fan wel eens van auto, dus niets houdt ons tegen om opnieuw een reeks van onze Vrijdag Fandag-rubriek te lanceren. Heb jij iets in je garage als de SAAB 99 uit onze 2014 editie, of wil je liever wat kwijt over je Ferrari? Stel je dan hieronder kandidaat via ons contactformulier. Zo kunnen we je nadien contacteren en maken we een artikel over jouw wagen op onze website.

De eerdere seizoenen vind je hier:

Heb je dus ook een wagen waar je een half leven achter gezocht hebt, een exclusief hebbeding of iets waar je de voorbije jaren al je vrije uren aan gespendeerd hebt, vul dan onderstaand formulier in zodat we je kunnen contacteren. Misschien verschijnt jouw trots wel op Autofans.be!