Kiezen maar: Mazda MX-5 RF versus Mercedes SLC 180

Concurrentie vanuit onverwachte hoek, zo kan je de Mercedes SLC 180 omschrijven. Want het merk met de ster heeft eigenlijk een antwoord op de Mazda MX-5 RF. Met een 1.6 benzine onder de kap met 156 pk en een prijskaartje dat best z'n mannetje kan staan tegenover de Japanner. Voor welke ga jij?

Even opfrissen; Een tijdje terug lanceerde Mazda de MX-5 RF, een MX-5 met klapdak dat als een soort van targadak weg klapt. Een uitvoeringen voor een meer gesofisticeerd publiek, aldus Mazda. En met een prijs van 30.190 euro voor de 2-liter uitvoeringen meteen een stuk duurder dan de instap-roadster met een prijs van 22.590 euro.

Spotlight op de Mercedes SLC, de SLK van weleer. Een cabrio met klapdak dat een meer gesofisticeerd publiek wil aanspreken. Begin je hem te begrijpen? Mercedes alvast wel want in plaats van kopers kwijt te geraken aan de MX-5 kan het best ook eens kopers van die MX-5 afsnoepen. Met dank aan de instapversie. Die rooit het namelijk met een 156 pk sterke turbogeladen 1.6-liter viercilinder. Een blok dat de roadster 250 Nm richting de achterwielen laat sturen via een manuele zesbak. Het resultaat? Een sprint naar de honderd van 7,9 seconden.

Laten we de technische fiche van de MX-5 RF er even bij nemen. Die doet het met een 160 pk sterke atmosferische 2-liter viercilinder benzine goed voor 200 Nm en een sprint naar de honderd van 7,3 seconden. Een overwinning van turbokracht met dank aan het lagere gewicht. Want het verschil tussen beiden kan zo maar eventjes 300 kilogram schelen afhankelijk van de aangetikte opties.

Over opties gesproken, bekijken we beide jongens kaal naast elkaar, dan komt de MX-5 RF op de oprit te staan vanaf 30.190 euro. Met eigenlijk al alle vederdracht die je nodig hebt. De Merc, die kost minimaal 34.485 euro. Al moet je eigenlijk nog enkele duizenden aantikken om op gelijk uitrustingsniveau te komen met de Mazda. Al ziet natuurlijk iedereen een Mercedes op je oprit staan, ook al is die kaal.

Japan of Duitsland, voor welke gaan jullie?