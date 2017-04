Dit zijn de winnaars van Antwerp GT en Classic Tour!

Dat we bij Autofans onze lezers graag verwennen. Met een plaats in dé rondrit van het jaar in de Kempen. Of beter; twee rondritten. Want we hadden een stekje gereserveerd voor zowel de Antwerp Classic Tour als de Antwerp Grand Tourisme Tour.

Tussen de winnaars van de wedstrijd zit dik 50 jaar. Nee, dan hebben we het niet over de chauffeurs zelf, wel over de automobielen die ze zullen inzetten. Zo liet het verhaal van Wim Van Hulst ons niet onberoerd. Een verhaal over zijn Mustang fastback uit 1966 en stiekem verjaardagscadeau voor zijn vader. Het perfecte trio (auto, vader en zoon) om deel te nemen aan de Antwerp Classic Tour lijkt ons.

In de meer moderne Antwerp Grand Tourisme Tour mag TechnoPatat zijn nagelnieuwe Mercedes-AMG C 43 4MATIC Break uitlaten. Simpelweg omdat hij zo sympathiek is om een andere Autofanslezer mee op pad te nemen. Daar kunnen we geen nee tegen zeggen.

Heb je zelf goesting gekregen om deel te nemen? Er zijn nog steeds plaatsjes beschikbaar. Inschrijven kan je alvast HIER doen. Aan de winnaars; veel plezier!