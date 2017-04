BMW 1 Coupé kopt muur: Kunst of crash?

Hoewel we het zielig vinden om een 135i zo om het leven te zien komen is het verrassend bevredigend dat het op deze manier gebeurde. Want geef toe, veel properder kan je niet in een muur parkeren.

Een zes-in-lijn in lijn met een muur parkeren, het is niet veel chauffeurs gegeven. Ook niet de chauffeur van deze 135i, want in plaats van parallel gaat de Brit voor een loodrechte afspraak met de muur. Niet zo goed voor de 1 Coupé, wel voor het autistische kantje dat in onze hersenpan sluimert want geef toe, je zou bijna denken dat het hier over een kunstwerk gaat.

Het afgaan van de airbags rondom schijnt echter uit dat het hier over een gevalletje autokerkhof gaat. Al heb je als eigenaar wel een straf verhaal te vertellen in de lokale pub...