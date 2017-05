Ik heb een klepje (Audi A2)

Midden jaren 90 zat het er al, het klepje. Niet op mijn voorhoofd, wel tussen de twee zonnekleppen in de maritiemblauwe Passat van mijn pa. Het was handig, want als de zon net pakkertje speelde en vluchtte boven de binnenspiegel waar je grote zonnekleppen er niet aan konden, was het klepje er om redding te brengen. Je moest er wel je best voor doen, want het heeft volgens mij toch een tweetal jaren geduurd voordat mijn pa het klepje ontdekte.

come-back

Ik heb het gemist, dat klepje. De auto van mijn pa maakte plaats voor een nieuwe, en die had het niet meer. Die kreeg gestippelde ruitbeschemering achter de binnenspiegel. Maar toch was dat niet altijd genoeg om de soms genadeloze zon buiten te sluiten. Dat klepje heb ik nooit meer teruggezien. Tot nu. Ik kocht onlangs een Audi A2 uit lang vervlogen tijden. Geen toptechnologie heden ten dagen, maar dus wel zo'n klepje. Mochten de autoconstructeurs meelezen: breng het terug, er is geen hoogtechnologische vervanger voor het klepje.