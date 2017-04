Ford aan de wieg van de wieg van de toekomst?

Ford houdt zich op zijlijn van haar auto-activiteiten bezig met het ontwikkelen van een wieg waardoor je nooit meer nachtelijke ritjes moet maken om je kleine spruit terug in slaap te krijgen.

Niet alleen bij Autofans zijn er enkele vaders die het probleem kennen; midden in de nacht gewekt worden door je kleine spruit. Op zo'n moment probeer je alles te doen om de jongste terug in slaap te krijgen, zelfs een nachtelijk ritje met de wagen behoort tot de trukendoos. Ford denkt alvast de oplossing voor dit probleem te hebben gevonden, namelijk een wieg dat het rijden met de wagen simuleert. Het klinkt vreemd maar er is wel degelijk heel wat denkwerk ingestoken. De wieg heeft een bewegende bodem, een speaker en ledlampen. De naam van deze nieuwe technologie: Max Motor Dreams

Hoe werkt het?

Een smartphone app neemt het geluid, de afstand en zelfs de bewegingen van je slaap-kindje-slaap-route op. Deze kan dan op zijn beurt naar de wieg worden doorgestuurd om de hele ervaring te creëren. Je baby hoort dan de wagen uit de speaker onderaan de wieg terwijl hij lichte bewegingen voelt van de bochten van het ritje en de namaak straatverlichting 360° rond zich ziet. Nog een hint voor de jonge vaders: Ga niet al driftend door de bochten, dat wil je je kleine aanwinst toch niet aandoen!

Lolletje van Ford of niet, stiekem zien we hier wel potentieel in. Gratis bij een B-max, bijvoorbeeld, Ford?