Eerbetoon aan 70-jarige Citroën Type H

Je kent ze wel nog, de apart ogende Citroën bestelwagens waarbij de grille eruitzag als een grote varkensneus en de portieren vooral averechts opengingen.

Een koppel designers heeft zich dezer dagen beziggehouden met een tribute-versie. Ze wilden niet zozeer de wagen kopiëren, wel wilden ze de geest van de wagen weer tot leven wekken in een polyester plaatwerk. Dat plaatwerk is te bouwen op het chassis van een bestaande Jumper, zodat het niet enkel bij dromen blijft. Wel moet je snel zijn als je zo eentje wil, want producent FC Autombili bouwt hem slechts in een oplage van 70 stuks, en ze worden enkel in Italië verdeeld.