Download Dodge Challenger Demon-brul als ringtone

Dodge heeft de marketingcampagne voor de Challenger Demon serieus op gang getrokken. Eén van de laatste stunts is dat je het gebrul van de uitlaat kan installeren als ringtone op je smartphone. Hoe dat klinkt?

Het moet de meest beestige Challenger ooit worden, deze Demon. Dat wilt al wat zeggen, want in de rangen heeft Dodge al de 707 pk sterke Hellcat staan. Dankzij een lager gewicht en meer pk's moet de Demon dat duivels katje in het stof laten bijten. Met daarbij horende uitlaatnoot.

over die noot gesproken, Dodge laat een teasertje los met het geluid en geeft je de kans om 'm te installeren als ringtone op je smartphone. Aansluiten via bluetooth op je Ford Focus en loeihard door de luidsprekers laten knallen wanneer je aan het rode licht staat. Wedden dat mensen om zullen kijken...

Geluidje downloaden? Dat kan je HIER.