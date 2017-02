Vier interessante weetjes over het importeren van een auto

Wil je geld besparen op het aanschaffen van een gloednieuwe auto? Dan kun je ervoor kiezen om jouw auto uit Duitsland te importeren. Meer weten over het importeren van een auto, voor je daadwerkelijk de stap zet om een auto uit Duitsland naar Nederland te laten komen? Lees dan meer over auto’s importeren in dit artikel, want hieronder sommen we vier interessante weetjes over het importeren van auto’s voor je op.

Weetje #1: je bent goedkoper uit in Duitsland

Een auto vol opties uit Duitsland is vaak nog goedkoper dan een kale auto uit België. Dit komt omdat de prijzen op de Duitse automarkt veel lager liggen dan op de Belgische automarkt.

Weetje #2: alle soorten auto’s kunnen geïmporteerd worden

Het maakt niet uit wat voor auto je uit het buitenland naar België wilt halen, want alle soorten auto’s kunnen geïmporteerd worden. Of je voorkeur nu uitgaat naar een Audi of dat je toch liever een BMW uit het buurland naar België laat komen; bij het importeren van een wagen is vrijwel alles mogelijk.

Weetje #3: je moet de BPM van de wagen berekenen voor je de auto importeert

Voor je de auto van Duitsland naar Nederland haalt, moet je de BPM van de wagen berekenen. Er zijn vele methoden die je kunt gebruiken voor BPM berekenen. De beste manier is om dit gewoon op het internet te doen met een handige online tool. Doe vooraf onderzoek naar of de website betrouwbaar is, zodat je de juiste BPM berekent.

Weetje #4: je kunt een bedrijf inhuren voor het regelen van de import

Heb je zelf geen zin om het importeren van je auto te regelen of heb je simpelweg geen idee wat je moet doen om een auto te importeren? Dan kun je dit gehele proces uit handen geven aan een gespecialiseerd bedrijf. Hier betaal je het bedrijf wel voor, maar door de lage kosten van jouw importauto ben je alsnog goedkoper uit dan wanneer je jouw auto in België koopt.