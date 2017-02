Seat Ibiza Cupra [Render]

Seat is klaar met haar nieuwe generatie Ibiza waardoor petjesdragers maar aan één ding kunnen denken; hoe gaat de Cupra-variant er uit zien? We zwierden alvast onze beeldbewerkingssoftware open en doen een gooi. Geslaagd?

De Ibiza Cupra is altijd een hothatch in de schaduwzijde van menig concurrent geweest. Ook al nuttigt hij het mechanisch gerief van de Volkswagen Polo GTI. Want ging die van 1.4 TSI naar 1.8 TSI, dan volgde de Ibiza Cupra. Kans is dus groot dat de nieuwe Cupra mag verder bouwen op de componenten van de nieuwe Polo GTI. Alleen, is er van die GTI nog geen sprake, want de nieuwe Polo moet - waarschijnlijk dit jaar - nog ten tonele verschijnen. Waardoor we dus braaf zullen moeten wachten.

Zelf dromen we alvast van twee opties, de huidige 1.8-benzine met wat meer pit (denk 200 pk) of een sportieve uitvoering van de gloednieuwe 1.5-liter viercilinder van het merk. Die TSI is er sowieso al met een vermogen van 150 pk, dus het is niet ondenkbaar dat het blok goed is voor een pk'tje of 190. Peugeot sleurt tenslotte ook 270 pk uit een 1.6 turbobenzine...