Klapband 05: Salonhans' heilig papiertje

Dedju, een vijfde Klapband opgelopen. Gelukkig op een geweldige locatie, want te midden van het Autosalon van Brussel meer dan genoeg om over te babbelen. Al zeker met "Salonhans" als extra stem en zijn heilig papiertje als leidraad doorheen het gesprek.

Het is weer hoogmis voor alle Autofans in België, want de Heizel heeft vandaag de deuren geopend van het Autosalon 2017. Een jaarlijks evenement waar we natuurlijk een klapband moesten oplopen. Met niemand minder dan Hans Diercxk van Autowereld als gast die terloops ook nog eens een heilig papiertje mee nam als rode draad. Interessant? Jazeker!

Met in deze aflevering:

- Het Autosalon!

- Sluikreclame voor Autowereld

- Het geheim van de zwarte dozen

- Liefde voor de Ignis

- En veel, veel meer...

Beluister of download onze vijfde aflevering via Soundcloud onderaan. Veel luisterplezier!