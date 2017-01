10 jaar iPhone: Wat waren de technologische autorevelaties van 2007?

Net zoals Tesla nu de massa warm maakt voor de elektrische wagen, veranderde Apple in 2007 voorgoed het concept van de mobiele telefoon. Want de iPhone opende de sluizen voor de smartphone. Tien jaar iPhone... maar wat waren 10 jaar geleden de technologische bommetjes in autoland?

Voor we techgeeks op ons redactiedak krijgen. We weten het; Apple was niet het eerste techbedrijf dat op de proppen kwam met een 'smartphone'. Echter was het wel die iPhone die de massa liet kennis maken met de techniek. Dankzij een aantrekkelijke verpakking, handige interface en - laat ons eerlijk zijn - slimme marketing en charisma van Steve Jobs. Ondertussen kunnen we de smartphone niet meer wegdenken uit ons leven. En dat bracht ons aan het denken; met welke technologie waren ze in autoland bezig bij de lancering van de iPhone?

Tesla

2007, Facebook bestond nog niet in het Nederlands, Youtube verbruikte evenveel bandbreedte als het gehele internet in 2000 en in Silicon Valley kwam een klein bedrijf genaamd Tesla op de proppen met de Roadster, een Lotus Elise op elektrokracht. Toen werd er links en rechts nog lachwekkend over gedaan, ondertussen weten we dat die Roadster de technologische proeftuin was van Elon Musk om modellen zoals de Model S en Model X op de kaart te zetten.

VW's 1.4 TSI TwinCharger

Ondertussen weten we dat de performante 1.4 TSI technologisch schitterend was maar geen indruk kon maken op vlak van betrouwbaarheid (lees: olie zuipen als een malle en kettingen die in de soep draaiden). Wat er dan zo speciaal aan die 1.4 TSI was? Het kleintje beschikte bij zijn lancering in 2007 over 168 pk en 240 Nm dankzij het gebruik van een turbo én supercharger. Tot dan cijfers die ongezien waren voor zo'n klein blok. Latere versies vonden hun weg in de Polo GTI en de Seat Ibiza Cupra. Sinds de facelift van beide modellen heeft VW het blok een stille dood laten sterven - in faveure voor een 1.8 benzine met turbo.

BMW alternatorkwestie

Hybrides waren tien jaar geleden nog de buitenbeentjes. Al hield dat merken zoals BMW niet tegen om tech van die wagens ook te gebruiken in reguliere modellen. Zo kreeg de 5 Reeks als eerste non-hybrid 'regeneratief remmen'. Of in ander termen; tijdens het rijden werd de alternator (die de batterij voorzit van peut) losgekopeld van het motorblok zodat het geen energie consumeerde. Pas bij het afremmen koppelt de alternator zich terug aan om gebruik te maken van de 'gratis' energie. Het resultaat? Een daling in verbruik van de Fünfer en een straffere batterij om de tijd zonder opladen te kunnen overbruggen.

Dacia

Niet zozeer een technologische revelatie dan wel een betaalbare technologische revelatie. Want neem alle afgeschreven technologie van Renault, zoek een Roemeens merk, meng ze even in een schaal en je komt op de proppen met de Dacia Sandero. Want wat de Tesla Roadster was voor elektrowagens, dat was de Sandero voor budgetwagens. En met een goedkope stickerprijs hield je nog geld over om een iPhone op de kop te tikken.

Mercedes DiesOtto

Het beste van een diesel en een benzine in één blok? Dat is de DiesOtto van Mercedes. Als showcase in de al evenzeer conceptuele F700 zorgde de DiesOtto-motor voor 235 pk en 400 Nm. Wat er zo speciaal aan was? Bij lage toeren was er geen bougie nodig om de lucht-benzine-mengeling te laten ontploffen. Met dank aan een variabele compressie. Het voordeel daarvan was het sterk aanwezige koppel in lage toeren (zoals een diesel). Dat de motor nooit voorbij een prototypestadium geraakte bewees evenwel dat er toch een paar onoverbrugbare problemen waren.

Nissan GT-R

Moeten we eigenlijk uitleggen waarom de GT-R in deze lijst staat? Bij lancering pure elektronica op wielen die het snot voor de ogen reed van gerief dat soms 3 keer duurder was. In 2007 kwam het pijnlijke besef dat computers beter zijn in autorijden dan de mens, dankzij deze GT-R. En nu, tien jaar later speelt hij nog steeds met je zintuigen.