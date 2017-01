Autofans wenst je een gelukkig nieuwjaar

In 2016 vierden we 8 jaar Autofans. Dat jubileum, getekend door het cijfer in de vorm van een Hot Wheels circuit bracht ons een dikke 2.000 artikels. Het meest interessant vonden jullie ons artikel over de Volvo V90. Of dat met de titel van dat artikel te maken had, laten we in het midden.

Behalve die vele artikels, schreven we ook nog eens een goeie 117 rijtesten en rijimpressies. Dat zie je goed, gemiddeld om de 3 dagen gooiden we alweer een nieuwe rijindruk op je bord. De meest exclusieve daarbij waren de McLaren 570S en de Rolls Royce Dawn, al kon de test met de Mercedes-AMG GT in het begin van 2016 ook wel tellen.

Salons dat deden we ook. En daarmee bedoelen we niet alleen onze bezoeken aan de autosalons van Brussel, Genève en Parijs. We waren ook aanwezig op het Goodwood Festival of Speed en maakten sfeerbeelden op de Mini Meeting in Lommel. Om het Antwerp Classic Car Event niet te vergeten.

Maar genoeg teruggekeken. We kijken ook vooruit. Want 2017 wordt opnieuw een jaar van verandering. We willen weer zoetjesaan wat zaken vernieuwen aan onze website, we gaan op zoek naar verse artikels en kijken tegelijk rond of we geen superschitterende schrijvende autoliefhebber kunnen vastgrijpen om ons redactieteam te versterken. Negen jaar worden we in 2017, en dat mag nog eens gevierd worden. Daarover later ook meer.

Je ziet het, plannen genoeg dus. We hopen alvast dat jullie een fijn jaar beleef hebben op onze website en hopen jullie hier op dagelijkse basis te mogen blijven begroeten!