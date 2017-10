Deep Orange 7 MINI Concept is hersenspinsel van studenten

Een samenwerking tussen studenten van Clemson University en het Pasadena College, deze Deep Orange 7. Waar de Amerikaanse studenten juist mee op de proppen kwamen? Een soort van MINI voor 2025. Al zal je het MINI-gedeelte enkel herkennen aan de badge, want verder gelijkt deze DO7 weinig op huidig gerief van MINI.

Het interieur krijgt alvast een MINI Face, een soort van virtuele assistent die relevante informatie toont voor de inzittenden. En o ja, hij is bedienbaar via handgebaren. Qua aandrijving doen de studenten dan weer een Ioniq'je, in die zin dat er drie aandrijvingen plaats kunnen nemen onderin. Een pure verbrandingsmotor, een plug-in of een elektrische aandrijving.

Bij BMW/MINI zijn ze alvast blij met de concept: "Werken met de studenten aan de Deep Orange 7 was een heerlijke ervaring. Ze toonden de nodige professionaliteit maar ook serieus wat creativiteit." Dat de studenten ooit een MINI van dichtbij hebben gezien, dat lijkt ons dan weer andere koek...