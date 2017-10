Rinspeed Snap wisselt van opbouw zoals jij van onderbroek

In de veronderstelling dat je dat regelmatig doet natuurlijk

Rinspeed neemt autodelen wel heel letterlijk in deze Snap. Ze bouwen de wagen op uit een chassis en een bovenbouw, waarbij beiden onafhankelijk gewijzigd kunnen worden. Dat klinkt een beetje zoals de koetsenbouwers uit het begin van vorige eeuw.

Rinspeed is al langer op zoektocht naar de mogelijkheden om auto's op te splitsen. Denk maar aan de elektrische smart met een range extender in een karretje.

verouderen

De gedachte achter deze Snap is dat je niet alle onderdelen tegelijk hoeft te vernieuwen. Hoe meer technologie in een onderdeel, hoe sneller het veroudert. Die snel verouderende technologieën worden door Rinspeed in de onderkant - het skateboard - geplaatst. Zo wordt dat het slimme deel van het voertuig, maar zal dat ook het deel zijn dat het snelst vervangen wordt.

Al kan je het natuurlijk ook anders bekijken. Doordat er weinig technologie in het bovenste deel - de pod - zit, kan je die makkelijk vervangen. Als je onderbroek vuil is. Of als je vrouw een ander kleurtje voor het interieur wil.

autodelen

Nog een voordeel van het loskoppelen is dat het onderste deel gewoon naar de volgende gebruiker kan rijden als het bovenste deel is losgekoppeld. Dat doet dan weer denken aan de volautomatische chassis die in de haven containers rondvoeren.

Rinspeed laat de Snap zien op de CES in Las Vegas, begin volgend jaar. Het blijft echter bij een concept car, zoals we dat tegenwoordig van Rinspeed gewoon zijn.