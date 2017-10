Nissan komt met Leaf Nismo Concept naar Tokio

Gisteren en vandaag laat Nissan de nieuwe LEAF zien aan de verzamelde pers. En om die wat warm te maken voor de wagen, maken ze daar ook bekend wat ze nog in petto hebben voor het gamma.

De verschillen zijn alvast duidelijk. Grotere alu wielen, verlaagde ophanging en een tweekleurige lak met her en der rode accenten. Ook de carrosserie zelf werd aangepast, met agressievere bumpers en zijschorten. De LEAF Nismo Concept wordt daarbij de voorbode van een heus productoffensief van de Nismo-lijn, die tot nu toe vooral de Juke Nismo en de GT-R Nismo meedroeg.

And now a better picture of the new Nissan Leaf Nismo concept... pic.twitter.com/EIX2jaYEap