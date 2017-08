Officieel: Mini Electric Concept stoomt ons klaar voor 2019

Het is ondertussen duidelijk dat Mini bij de facelift van haar derde generatie onder BMW-vlag een volledig elektrische variant zal aanbieden. Extra in de verf gezet door de Electric Concept, een - jawel - conceptwagen die Mini zal tonen op het autosalon van Frankfurt en een blik moet werpen op 2019, het jaar waarin deze elektrische variant zal verschijnen. Visueel lijkt deze showcar dan ook niet geheel toevallig op een reguliere Mini hatch die terug in een conceptasje is gestoken. Met typerende elektrodetails. Denk aan een dicht gewerkte voorgevel, eco-accenten (in dit geval geel) en het ontbreken van een uitlaat.

Denk dus even het overdreven gestileerde bumperwerk en de 19-duims velgen die recht uit een 3D-printer komen weg en je weet ongeveer hoe de elektrische Mini er in 2019 uit komt te zien. Hamvraag blijft evenwel wat er 'onder de kap' komt te liggen. Denken we even in bedrijfssynergieën, dan zou het ons niet verbazen dat de 33 kWh-batterij vanuit de BMW i3 richting elektrische Mini mag. We durven zelfs nog een stap verder gaan en stellen dat de sportievere i3s bestaat omdat ingenieurs bij BMW bezig waren met aftasten hoe sportief ze de opstelling van batterij en elektromotor konden maken voor de Mini.

Mini -> BMW -> Mini

Denk echter niet dat Mini uit gemakzucht voor de opstelling van de BMW i3 gaat. Want het was Mini die in 2009 met de eerste elektrische wagen van de BMW Groep kwam. Die Mini E was een proefproject - met een beperkte oplage - waarvan de ingenieurs erachter uiteindelijk de vergaarde kennis bot mochten vieren op de BMW i3. Het spreek dus voor zich dat die ingenieurs nu terug naar de roots mogen gaan met de creatie van de Mini Electric.

Gokken over de opstelling durven we dan ook; Met 170 pk van de elektromotor en een range van +250 kilometer. Moest de achterbank in de Mini E het nog bekopen (dankzij de batterijen), dan zullen de toegenomen dimensies van de huidige derde generatie Mini (sinds 2014) die batterijen heus wel kunnen slikken.