Wat is deze Volkswagen Gen.E?

Paniek en onrust bij Volkswagenliefhebbers, want het Duitse merk strooide in een persbericht met twee plaatjes van een nog onbekende conceptwagen. Wie ben jij Gen.E?

Een persbericht over de voortgang die Volkswagen maakt op elektrisch gebied. Een voortgang waarbij een robotarm hoort die automatisch de stekker van je elektrische wagen vindt om zo energie over te laden. Technologie waarvan je natuurlijk beeld wilt en dat beeld, dat brengt VW-fans slapeloze nachten. Want naast de robot staat in vol ornaat de Gen.E.

De Gen wie? De Gen.E. Een tot op dit moment nog onbekende conceptwagen die vormelijk opvallend veel gelijkenissen vertoont met de Volkswagen Golf, of I.D. Volkswagen laat enkel los dat dit een onderzoeksauto is die zo'n 400 kilometer ver moet geraken op elektrokracht. Waarschijnlijk blijft het dus wel bij een conceptwagen - zoals we de Renault Eolab destijds hadden -, al kan je er prat op gaan dat bepaalde designhoeken naar productiemodellen zullen rollen.