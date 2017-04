Toyota moet deze C-HR GRMN maken! [Render]

Het ontbreekt de C-HR wat aan pit. Niet voor het reguliere cliënteel van Toyota, wel voor klanten met meer Autofangenen. De oplossing? Een pikante versie van de crossover natuurlijk. Een segment dat de Nissan Juke Nismo nog steeds zo goed als voor zichzelf heeft. Tijd dus voor weerwerk, ook al is de C-HR eigenlijk een portie groter dan die andere Japanner.

Onderhuids denken we aan de nieuwe - en tevens voor de Yaris GRMN - ontwikkelde 1.8-liter viercilinder met supercharger. Een blokje dat volgens Toyota in staat is om meer dan 210 pk op te wekken. 'Meer dan' dus, waardoor 230 stuks een haalbare kaart moet zijn. Koppel dat aan een strakker afgestelde ophanging, sperdifferentieel, herziene ratio's voor stuur en versnellingsbak en het TNGA-platform onder de C-HR, dat pronkt met sportieve aspiraties, zou eindelijk tot zijn recht kunnen komen. Want in alles van Prius PHV tot C-HR voel je dat het chassis meer kracht wilt verwerken.

Niet zo maar dromen

Hoewel we hier even dromerig uit het raam lijken te turen is het een publiek geheim dat ingenieurs van Toyota dromen van een sportieve C-HR. Zo knalde Toyota Gazoo Racing al met een geprepareerde C-HR over het circuit tijdens de 24u van de Nürburgring en werd het TNGA-platform zo ontwikkeld dat de motor uitzonderlijk laag voorin kan liggen (lees: lager zwaartepunt). Gewoon doen, Toyota.