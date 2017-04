Skoda Vision E Concept wuift te vroeg

En daardoor belandt zo'n wagen natuurlijk iets vroeger dan de bedoeling is op het internet. Goed voor ons, en misschien ook wel voor hen, want zo'n gelekte beelden hebben initieel altijd wat meer bekijks dan een officieel artikel.

De vorm van de Vision E is duidelijk. Een Tsjechische versie van de SUV Coupé, zoals de BMW X6 en de Mercedes GLE Coupé er ook zijn. De aflopende daklijn is dan ook prominent aanwezig in het ontwerp. Of het mooi is...

Voor deze concept car bouwt Skoda vier apart pivoterende stoelen in, en zou de middentunnel ontbreken. Een phonebox in elke deur zorgt ervoor dat ieder zijn smartphone draadloos kan opladen.

MEB-platform

Nog elektrisch is de aandrijving, vandaar de E in de benaming van de concept car. Twee elektromotoren zouden samen voor 300 pk aan vermogen zorgen. De topsnelheid is beperkt op 180 km/u, de radius zou 500 km bedragen. Deze Vision E is gebouwd op de Volkswagen Group's MEB-platform, waarop de groep later meer elektrische en hybride modellen wil gaan bouwen.