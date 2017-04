Genesis GV80 Fuel Cell is SUV-concept op waterstof

Uiterst conceptueel, dat is deze GV80 visueel alvast. Een hersenspinsel van Luc Donckerwolke dat er op papier stiekem beter uit ziet dan op schaal 1/1. Want deze GV80 doet ons wat denken aan de SUV die Rolls-Royce ooit met grote trom voorstelde. En hoewel je anders zou denken - want: Rolls-Royce - is dat niet echt een compliment. Nu goed, Donckerwolke spreekt zelf van een tijdloos design met subtiele maar toch dynamische complexe oppervlakken die de evolutie en zelfvertrouwen van Genesis extra in de verf moet zetten.

Als je het natuurlijk zo zegt Luc...

Op waterstof

Het feit dat ze de aandrijving al in de naam verwerken duidt evenwel dat Hyundai vooral wil meegeven dat ook Genesis mee stapt in het waterstofverhaal. De Zuid-Koreanen geloven er namelijk in waterstofwagens complementair aan elektrowagens kunnen zijn. Met dank aan de eveneens ecovriendelijke voetafdruk en het gemak (lees: snelheid) waarmee je de brandstoftank terug kan aanvullen, in tegenstelling tot een uurtje aan de laadpaal hangen.

Het zou alvast ideaal zijn om de noden van de urban avonturier te vervullen, aldus Genesis. Verwacht alvast designelementen van deze GV80 Fuel Cell op een Genesis van de toekomst, net zoals de waterstofaandrijving.