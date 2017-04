Skoda Karoq wordt mini-Kodiaq

Of de Karoq de vervanger wordt van de best uniek gestylde of lelijke Yeti is nog niet zeker, vast staat wel dat de Karoq op komst is. De Tsjechische tak van de Volkswagen Group volgt het voorbeeld van praktisch iedere autobouwer om elke niche in de automarkt op te vullen en toevallig beschikte Skoda nog niet over een kleine SUV in het gamma. Lang gaan we niet moeten wachten want de nieuweling word verwacht op het autosalon van Frankfurt in september dit jaar. De betekenis van de naam is ons voorlopig nog onbekend. Voor hetzelfde geld botste iemand per ongeluk tegen het Scrabble-bord waarop de naambedenkers net 'Kodiaq RS' gelegd hadden.

Vermomde Seat Ateca?

De Skoda Karoq heeft zijn inspiratie duidelijk bij die Kodiaq gehaald, er is wel een snufje Ateca in het ontwerp te vinden. De Karoq profiteert, zoals vele andere Volkswagen-producten, van het MQB-platform en hierdoor gaat de keuze onder de motorkap zeer gelijk lopen met de broertjes van deze wagen, namelijk een ruime keuze uit benzine en diesel viercilinders. Vierwielaandrijving zal natuurlijk een optie zijn uit een ruime optielijst om je Karoq best dik aan te kleden. Nu maar hopen op een hete RS-versie!