Nissan Rogue Dogue concept: op z'n hondjes

Uit de laatste conceptwagen van NIssan kunnen afleiden dat er werknemers bij het Japanse bedrijf zitten die houden van hun trouwe viervoeter. Die kwamen samen en maakten de droom voor elke hond realiteit in de vorm van de Rogue Dogue concept. Een Rogue (X-Trail in onze contreien) waarvan de koffer doggy proof is gemaakt. Met een lederen interieur eetbak, drinkkommetje en uitschuifbare ramp om in en uit de Rogue te kruipen.

Nog een stapje verder? In de koffer hangt een camera om je hond te filmen tijdens de rit zodat je een internetsensatie van hem of haar kan maken. Jep, dat las je goed. Iets zegt ons dat een hond vooral gelukkig wordt van een plaats op de achterbank en een open raampje om naar de buitenlucht te happen. Maar hey, wij zijn geen autodesigners natuurlijk...