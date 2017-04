Binnenin de Skoda Vision-E

We zagen eerder het extererieuer van de Skoda Vision-E en nu krijgen we de eerste plaatjes van het interieur van de volledig elektrische Skoda.

De Skoda Vision-E is een blik op de elektrische toekomst van Skoda en na het enorm knap ogend exterieur is er nu ook een blik op het interieur. De Vision-E zal een liefdeskind tussen een SUV en een sportieve coupé zijn en dat klinkt vreemder dan dat het eruit ziet. Zoals al in eerder verschenen artikel vermeld was (klik hier), zal de E beschikken over 2 elektromotoren die samen beschikken over 305pk en genoeg batterij hebben om 500km ver te geraken.

Kijkje binnenin

Bij de Skoda Vision-E zullen de B-stijlen (het stukje tussen de voor en achterdeur) ontbreken, waardoor de wagen heel ruim oogt en heel makkelijk toegankelijk wordt voor de passagiers. De toegang tot de wagen wordt nog vergemakkelijkt door de elektrische deuren en de naar buiten draaiende stoelen, dit wordt wel heel Si-Fi. Buiten deze leuke gadgets gaan er in totaal 5 schermen aanwezig zijn, 1 voor elke persoon en nog een vijfde algemeen scherm, om iedereen te kunnen entertainen terwijl ze genieten van een volledig autonome wagen.