Bentley heeft elektrische concept voor jou

De "e" staat natuurlijk voor elektrisch, want ook Bentley heeft een oogje op een elektrische toekomst.

Aan de buitenzijde lijkt de EXP 12 Speed 6e op een cabriolet van de EXP 10 Speed 6 concept wagen uit 2015. Dat mag, want die coupé konden wij destijds erg smaken. Ja, we vonden toen zelfs dat een Bentley er weer sexy kon uitzien.

mysterieus

Maar de ingewanden van de EXP 12 Speed 6e zien er volledig anders uit dan die van de coupé. Want Bentley zorgde voor een elektrische aandrijflijn. Jammer genoeg willen ze niet verder ingaan op de specificaties van die elektrische aandrijflijn, waardoor ze evengoed gewoon een lege doos hadden kunnen presenteren. Wel laat Bentley weten dat je met deze elektrische wagen in staat moet zijn om een rit van modestad Milaan naar het mondaine Monaco op één batterijlading af te leggen. We Google Maps'ten dat even voor je, dat zijn 300 kilometers zonder bijladen. Dat bijladen zou gebeuren via inductie, want een stopcontact past niet op zo'n supercar, en kabelladen is toch maar voor het gewone volk.

Een elektrische versie van de Continental - waar deze concept car dus de voorloper van is - laat nog een poos op zich wachten. Eerst zal Bentley tegen 2018 een PHEV-versie van de Bentayga presenteren.