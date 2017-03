Techrules Ren is turbinesupercar

De Ren - want zo willen ze hem gaan noemen - krijgt een zes elektrische motoren en een turbinemotor als range extender. Een totaal vermogen van 1.305 pk is het resultaat, al weten we niet wat de prestaties van die configuratie zijn.

Wel belooft Techrules dat ze volgens de NEDC-testcyclus een rijbereik van 1.170 km halen met 80 liter diesel, want daarmee wordt de turbinemotor aangedreven. Dat is een gemiddeld verbruik van 6,8 l/100 km. De turbinemotor gaat dan weer elektriciteit leveren aan het accupakket dat de elektromotoren voedt.

Als trotse eigenaar van de Techrules Ren zal je twee passagiers mee kunnen nemen. Al kan je die twee extra zetels ook verwijderen als je wat sneller op je bestemming wil zijn. De configuratie van de zetels doet denken aan die van de McLaren F1 uit de jaren 90; één zetel voorop in het midden, twee zetels schuin erachter.