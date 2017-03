Hyundai FE Fuel Cell Concept

Op een setje bling-velgen waar de sterren van MTV-Cribs jaloers op zouden zijn staat de FE Fuel Cell Concept te blinken op de stand van Hyundai. Maar het is niet al blinkend, want onder deze glanzende laag zit een hoop technologie.

blikopener

Want eigenlijk herbergt deze concept car een hele hoop nieuwigheden. Zo is hij een vooruitblik op de brandstofcelrijdende SUV die Hyundai volgend jaar zal introduceren. Daarnaast laat Hyundai zien wat ze tegenwoordig kunnen maken met de LED-technologie, waarbij ze met fijne lijnen de snoet van deze concept bepalen.

Binnenin zien we een erg modern ogend interieur, met als blikvanger de zwevende middentunnel met touch screen erop. Hoe zoiets er in productietrim zou uitzien, laten we in het midden. Een kleine gimmick zijn de draagbare batterijpacks, die je ook voor andere dingen kan gebruiken, zoals het laden van je telefoon.

De aandrijftechnologie die Hyundai aan boord van de FE Fuel Cell Concept brengt breit verder op de ervaring die ze al hebben uit de ix35 Fuel Cell. Deze nieuwe generatie zou echter 10 procent efficiënter, 20 procent lichter en 30 procent krachtiger zijn dan de vorige. Een range van 800 km is volgens Hyundai haalbaar.