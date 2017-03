Officieel: Volkswagen Sedric schrijft zijn naam verkeerd

Niet alleen van Volkswagen overigens, alle merken van de groep droegen hun steentje bij tot de ontwikkeling van wat Volkswagen zelf "the biggest change process in Volkswagen's history" noemt.

met z'n allen

Het leuke aan de Sedric is dat je er met vier in kan plaatsnemen en toch geen ruzie zal hebben wie er BOB moet zijn. Je zal namelijk geen stuur vinden. Want de Sedric is deel van je gezelschap. Hij zoekt autonoom uit hoe hij jou en je gezelschap op je bestemming krijgt. Het enige wat je als passagier nog moet doen is je bestemming ingeven. Via spraakbediening, of via een applicatie op je smartphone.

Met de Sedric bouwt de Volkswagen Group haar visie op het autonome rijden in de toekomst uit. De wagen behoort overigens niet toe aan één merk, het hele concern werkte eraan mee. Daarom is er ook geen herkenbare vormentaal aanwezig en draagt de wagen geen logo. Volgens Martin Muller, CEO van de groep mogen we de komende jaren nog meer van dit soort modellen verwachten. Wij gokken alvast op een apart autonoom submerk waaronder ze dit soort modellen kunnen klasseren binnen afzienbare tijd. De naam is overigens geen schrijffout, het is een samentrekking van "SElf DRIving Car".