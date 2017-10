Zie hier: Daihatsu’s concept wagens

Daihatsu trekt niet met één of twee concepten naar Tokyo! Maar liefst 5 verschillende concepten zullen er te bewonderen zijn. Dit aantal is voor topmerken zelfs vrij uitzonderlijk.

We beginnen bij het kei-gamma, zeer pettiterige wagens speciaal voor het drukke Japanse verkeer. Als eerste is er de DN U-Space die over enorm veel ruiten beschikt rondom rond de wagen voor een meer dan behoorlijk zicht in de buitenwereld. Voor de rest is hij hoog, smal, hoekig en beschikt ie over een 660 cc driecilinder. Die andere kei-wagen is de DN Pro Cargo en deze is een volledig elektrische wagen met platte laadbodem die vooral gaat scoren bij bejaarden en vrouwen, niet onze woorden maar die van Daihatsu zelf.

Nu even een sprong naar de andere kant van de lijn. Model 3 is de DN Multisix, een compacte MPV met drie zitrijen en een premium uitstraling die gecombineerd wordt met een vrij-ademende 1.5-liter. Onder dit model vinden we ook nog de DN Trec en DN Compagno terug die gaan beschikken over hetzelfde chassis en zelfde technische elementen waaronder ook de aandrijving. Hier heb je een turbo geblazen 1-liter en er zou ook mogelijkheid komen voor een hybride, al ontbreekt verdere info hierover. De DN Trec zal de cross-overklanten voor zijn rekening nemen terwijl de DN Compagno eerder een compacte vierdeurscoupé is. Wij zijn alvast benieuwd.