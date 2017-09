Brabus Ultimate E Concept doet het met 201 elektro-pk's

Het voordeel van elektrokracht is dat je met een relatief kleine motor serieus wat vermogen op kan wekken. Interessant voor kleine karretjes, zoals de smart fortwo bijvoorbeeld. Kijk maar even naar deze Brabus Ultimate E Concept; 201 pk en een sprint naar de honderd van 4,5 seconden.

Een elektrische smart, dat hebben we al. Gek genoeg neemt Brabus die niet als basis om haar versie ervan uit de hoed te toveren. In de plaats klopte het aan bij Kreisel Electric om een aandrijflijn uit te doktoren. Het resultaat? Een batterij van 22 kWh achterin het smartje dat via een elektromotor 201 pk en 350 Nm neer mag zetten via de achterwielen.

Jep, klinkt niet slecht.

Het zou alvast voor een sprint naar de honderd van 4,5 seconden zorgen. Meer dan vlot genoeg in stedelijke omgevingen. Het nadeel? Bij Brabus spreken ze evenzeer van een 'stedelijke range' tussen de 158 à 190 kilometer. Nog steeds wat de achilleshiel van kleine karretjes op elektrokracht. Toch zou dat de pret niet mogen bederven volgens het tuningbedrijf. Of 'ie ooit op de markt komt, dat hangt af van klanteninteresse.

En o ja, ben je het al heel de tijd aan het afvragen; inderdaad, dat zijn drie valse uitlaten op een elektrische wagen...