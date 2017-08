IAA Frankfurt 2017: de premières, de afwezigen

Zoals elke twee jaar is er ook dit jaar weer autovreugde in Duitsland. De aanwezige merken krijgen dit jaar wat extra ruimte, want minstens 9 automerken sturen hun kat naar de Duitse IAA. Een nieuwe trend?

Vanaf 14 september is het in Frankfurt weer tien dagen feest voor de autoliefhebber. Echter, niet alle fans van automerken zullen op hun wenken bediend worden. Een hele hoop constructeurs laat de IAA namelijk voor wat ze is en wil haar producten liever elders voorstellen. Zo ontbreken Volvo, Peugeot, Citroën, DS, Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Jeep, Rolls Royce, Tesla en Mitsubishi op de beursvloer. Niet dat dat de pret moet drukken, er zijn voldoende premières te zien bij de andere automerken. Een ticketje IAA kost 14 euro in de weekends, 12 euro in de week. Groepen en kinderen krijgen korting.

de premières

Audi RS 4 (?)

Audi A7 Concept (?)

Audi A8

Audi Q8 (?)

Bentley Continental GT (?)

Borgward Concept Car

BMW X3

BMW X4 (?)

BMW 6 Reeks GT

BMW M5

Citroën C3 Aircross

Dacia Duster

Hyundai i30 N

Hyundai i30 Fastback

Hyundai i40 (?)

Hyundai Kona

Hyundai Next Generation FCEV Concept (?)

Jaguar E-Pace

Jaguar i-Pace (?)

Jaguar XF Sportbrake

Jaguar XJR 575

Kia Stonic

Kia Ceed (?)

Lexus LS

Mercedes-AMG GT Concept (?)

Mercedes A-Klasse preview (?)

Mercedes G-Klasse Concept (?)

Mercedes S-Klasse facelift

Mercedes X-Klasse pick-up

Mini e-Cooper (?)

Opel Insignia Country Tourer

Opel Insignia GSi

Opel Grandland X

Porsche Cayenne

Porsche 718 Boxster GTS & 718 Cayman GTS

Renault Megane RS

Seat Arona

Skoda Karoq

Subaru Impreza

Subaru XV

Suzuki Swift Sport

Toyota Yaris GRMN

Volkswagen Polo

Volkswagen T-Roc

Volkswagen I.D. Buzz Concept (?)

Volkswagen Gen.E (?)