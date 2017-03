10x tuning in Genève (2017)

The good, the bad en ook soms the ugly. Dit zijn tien tuningcreaties op het autosalon van Genève waar je niet rond kon.

Genève, dat is niet enkel kilo's aan autonieuws maar ook het platform waar verschillende tuners hun laatste creatie voorstellen. Dan hebben we het niet over Kevin om de hoek met zijn uitgedoste Golf MK2 diesel, wel over tuningshuizen die stukken geld kosten bolides naar een hoger niveau tillen. Nu ja, vaak in hun ogen, dat hoger niveau. De topper van dit salon ken je al, dat was namelijk de RUF CTR. Hieronder alvast tien andere verschijningen waar we niet rond konden. Top of flop.

AC Schnitzer i8

Bad: Hij komt na zijn bezoekje bij AC Schnitzel wel wat sportiever voor de dag, de i8, maar ziet zijn stroomlijn waarschijnlijk helemaal naar de vaantje gaan daardoor. De doodsteek echter? Geen extra peut onderin. Waardoor dit niet anders is dan die Golf van Kevin om de hoek...

FAB Design SLR

Ugly: Laat ons eerlijk zijn, de Mercedes SLR is nooit een tijdloze schoonheid geweest. Wel een kind van zijn generatie en daar moet je respect voor hebben. Niet zo volgens FAB Design, die de supercar uitdossen in een kleurstelling om te kotsen. Een koolstofvezel creatie met babyblauw interieur... dan ben je zeer onzeker in het leven volgens ons.

Volkswagen Golf GTI

Good: Hey kijk, Kevin is toch ook van de partij! Ditmaal geen malafide tuner, wel het minder malafide Volkswagen dat de Golf GTI facelift uitrust met zijn optionele Akrapovic-uitlaat. Meer auditief geweld in een Golf GTI, daar zijn we altijd voor te vinden.

Gemballa Avalanche

Ugly: Zelfs het vliegtuig op onze heenreis had minder vleugels dan deze Avalanche. Het cartoongehalte is dan ook groot bij deze 911. Zonde, want stiekem vinden we het paars kleurtje dan weer wel lekker. Die vleugel in een vleugel op een vleugel echter...

Brabus Smart ForTwo

Bad: Een opgekietelde Smart, dat is Good. Dat knijterblauw kleurtje dan weer wel een beetje ugly. Maar de prijs van +50.000 euro voor een koekendoos met zo'n 120 pk, dat is vooral heel bad.

Klassen V-Klasse

Good: We noemen de Mercedes V-Klasse vaak zonder schroom de S-Klasse van de busjeswereld. Klassen tilt die stelling naar een hoger niveau, want je waant je in een privéjet in de V die ze tonen op Genève. Daar kan je toch niet tegen zijn?

Mansory Levante

Ugly: Weet je wat de Maserati Levante nodig heeft? Een dwaze bodykit, knaloranje kleur en een tunermotorkap in naakte koolstofvezel om het geheel af te maken. Nee, gewoon nee, Mansory.

Kahn Vengeance

Good: Staat de spotlight volledig op de DB11 op de Aston Martin-stand, dan toont Kahn dat kranig oudje DB9 er nog steeds mag wezen. Subtiel passen ze het uiterlijk aan (met bijna trekjes van de Jag F-Type). Wij zijn fan.

ABT R8

Good/bad: Hier zijn de meningen wat verdeeld. Want hoewel extravagant bumperwerk op een sportwagen smeren de facto heiligschennis is. Echter heeft ABT in de racewereld een geperpareerde R8, waardoor je dit kan zien als de straatversie daarvan. Is de McLaren F1 daardoor fout?

Italdesign Zerouno

Good: Eigenlijk geen tuningkar, deze Zerouno maar wel een creatie van de man achter de Lambo Huracan, Aventador en Veneno. Met 5.2-liter V10. Je weet wel, van de Lamborghini Huracan. Waardoor 'ie stiekem wel daarop zal gebaseerd zijn. Extreem Good ziet er alvast uit.