Dit is de Peugeot Crossland X (Genève 2017)

Opel is voortaan het geadopteerd broertje van Peugeot, Citroën en DS. Een hopelijk vruchtvolle samenwerking die Opel extra in de verf wilt zetten met deze Crossland X, een compacte crossover die samen werd ontwikkeld met de PSA-groep.

De Crossland X, een compacte SUV die het goede weer moet gaan maken voor Opel. Nu horen we je denken; maar Opel heeft toch al een compacte SUV in de vorm van de Mokka X? Klopt als een bus natuurlijk. Toch is Opel er van overtuigd dat er genoeg verschil zit tussen Mokka X en Crossland X om beide inzendingen te rechtvaardigen. Zo blijft de Mokka X stoer en avontuurlijk terwijl de Crossland X vooral eentje voor de urban jungle is. Of iets concreter; eigenlijk is dit de Meriva-opvolger. Echter verkopen zo'n kleine busjes niet meer, waardoor Opel het hogerop ging zoeken.

Niet enkel hogerop trouwens, want deze Crossland X werd gezamenlijk ontwikkeld met de PSA-groep. Zo gebruikt hij een variant van het Franse PF1 platform dat ook zijn weg zal vinden naar de productieversie van de Citroën C Aircross en misschien wel de toekomstige Peugeot 2008.

Opel heeft in dit geval dan ook het primeurtje. Al zal binnenkort de Grandland X verschijnen die rolt op het onderstel van de al in productie zijnde Peugeot 3008. Nu we toch beginnen turen; de achterlichten doen het precies met een subtiele Peugeot-klauw. Het gaan nog dikke vriendjes worden, de Duitsers en de Fransen...