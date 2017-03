Kiezen maar: Ford Fiesta ST VS Toyota Yaris GRMN (Genève 2017)

De medailles worden uitgedeeld aan de eindmeet, dat spreekt voor zich. Dus zolang we er niet mee hebben gereden kunnen we enkel turen naar de looks en de specificaties op papier. Toch zou dat al een eerste indruk moeten geven. Wie is dan ook de winnaar, vaste waarde Fiesta ST of nieuweling Toyota Yaris GRMN? Op papier alvast een moeilijke zaak.

Want publiekslieveling Fiesta ST verrast wat door zijn 1.6 viercilinder in te ruilen voor een 1.5 driecilinder. 200 pk sterk, dat dan weer wel. Al is het maar de vraag of zo'n drie cilinders om kunnen met sportief rijgedrag. Daartegenover staat de Yaris GRMN. Die een potige 1.8 viercilinder uitrust met compressor. Exacte cijfers zijn er nog niet maar de Japanners spreken van 'meer dan 210 pk' en ongeëvenaarde sprinttijden.

Dat Toyota niet enkel maar aan een blok heeft gedacht blijkt uit het sperdifferentieel dat tussen de voorwielen prijkt. Al komt zo'n sper waarschijnlijk ook optioneel voor de Fiesta ST. Tenslotte zijn er nog de looks. Waarbij het vooral van specifieke voorkeur afhangt. Al gaat onze voorkeur stiekem uit naar de Fiesta. Want de Yaris toont een beetje als een bejaarde in sportplunje.