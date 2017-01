Porsche Panamera e-Hybrid beleeft Belgische première (Autosalon Brussel 2017)

136 pk voor de elektromotor klinken misschien minder dan de lease-diesel van je schoonzoon, voeg er nog de 330 pk van de Porsche-benzinemotor aan toe en je hebt weer wat om mee uit te pakken aan de toog. Of wat dacht je van 4,8 seconden van 0-100? Begin je te watertanden bij een verbruik van 2,5 l/100 km? Of ziet je boekhouder je graag komen met de CO2-cijfers in de hand? Dan is de Panamera e-Hybrid de geknipte keuze.

Ohja, als je het wat breder wil laten hangen, hij is er ook als Exclusive. Dat wil zeggen dat je wat extra lengte krijgt, ten voordele van je beenruimte. Prijs van dit alles? 110.957 euro voor de e-Hybrid en 118.580 voor de e-Hybrid Exclusive.