Kia op het autosalon 2017

Wedden dat je enkele modellen vergeet wanneer we je vragen om het Kia-gamma op te sommen? En eigenlijk is dat zonde, want het stiefbroertje van Hyundai heeft een zeer complete line-up. Tijd dus om je Kia-kennis even op te frissen in paleis 4. Zo stelt Kia er haar gloednieuwe Rio en hybride Niro voor. Al mag ook de Optima in stationwagentrim (SW) present tekenen. Net zoals de plug-invariant.

Rond die blinkende stenen bouwt Kia de rest van haar stand op. Met alles dat ze in huis hebben. Van de familievriendelijke Venga, Sorento en Carens, over de uitgesproken Soul tot gevestigde waarden Cee'd en Sportage. Als je op die stand je goesting niet vindt, dan weten we het ook niet meer.