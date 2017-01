Ford op het autosalon 2017

Het is in België altijd vechten om premières voor te kunnen stellen, want de uitrol van een nieuw model wordt tot in de puntjes bepaald door de automerken. En die zien salons zoals Genève, Parijs of Frankfurt - de salons van pracht en praal - natuurlijk liever dan Brussel - het salon van de verkoop. Waarschijnlijk ook meteen de reden waarom de nieuwe Fiesta zijn smoelwerk niet mag komen showen in Brussel. Al verzacht Ford die pijn met wat ander gerief.

Zo is er wel de nieuwe KA+, een opgefriste Kuga en de Edge, Fords 'Q7 voor het werkvolk'. Bekender zijn de Ecosport, C-Max en S-Max die de nieuwigheden flankeren. Op zoek naar kwijlgerief? Dan zit je ook goed bij Ford, want Focus RS en Mustang tekenen present.

Best verkochte pick-up ook van de partij

Het salon van de bedrijfswagens, waardoor Ford ook plaats voorziet om werkgerief te stallen. Nee, geen display met Metabo's en Makita's, wel de Tourneo en Transit in al hun uitvoeringen.

Ook van de partij is de Ranger, de best verkopende pick-up in België (2016). Kwestie van dat je op zoek bent naar een trekker om je circuitklare Mustang te vervoeren.