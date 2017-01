Citroën en DS op het autosalon 2017

Enkele die-hards die in september vorig jaar afzakten naar het autosalon van Parijs kregen hem al te zien; de vernieuwde C3. Voor de massa zal het salon van Brussel dé plaats zijn waar ze voor het eerst kennis maken met deze 'mini-Cactus'. Het zal je dan ook niet verbazen dat deze B-segmenter de ster van de Franse stand wordt. Gezelschap krijgt 'ie alvast van de C4 Cactus, C4 Picasso en C4 Grand Picasso.

Liever geen vooruitzicht op een C4 (we kunnne je geen ongelijk geven), dan zet Citroën ook nog de Berlingo Multispace voor je klaar. Zowat het favoriete busje van jonge gezinnen. De busjes waar bedrijven of zelfstandigen naar moeten gaan piepen zijn de SpaceTourer, de Jumper en de Jumpy.

En DS?

Sinds enkele jaren positioneert DS zich als apart merk in de portefeuille van Citroën. Al is er sinds die afscheiding naar een apart compartiment niet veel geks gebeurd met de al beschikbare modellen. Waardoor je op de DS stand een DS 3, DS 4 (Crossback) en DS 5 zal tegenkomen. Zonder Citroën-badge, wel met DS-insigne. Maar echt iets nieuws heeft het submerk eigenlijk niet te tonen.