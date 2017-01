Hyundai op het Autosalon 2017

Belgiës grootste Aziatische merk komt zelfs met een heuse wereldpremière naar het salon van Brussel, de H350 zeszitter. Verder is er de Belgische première van de nieuwe i30 en i10 facelift . Wat zeker ook een prominent plaatsje gaat krijgen is de Ioniq range .

Al is het maar voor de statistieken, toch leuk dan Hyundai een wereldpremière naar onze contreien brengt. Voor alle duidelijkheid de H350 met dubbele cabine is nieuw. Dat is een bestelwagen met plaats voor 6. De grote H350 wordt aangedreven door een 2.5 euro6 turbodiesel met 150 of 170 pk. Volgens Hyundai is hun garantieaanbod uniek, met de keuze tussen 3 jaar zonder kilometerbeperking of 5 jaar met 200.000 km kilometerbeperking. Typisch Hyundai, er zal ook een waterstof variant als concept te zien zijn. Die kan 422 km ver met alleen water uit te stoten.

Wat ons natuurlijk echt interesseert is de nieuwe i30. De Koreaanse Golf zal er in 3 benzinevarianten en 1 dieselvariant(1.6 in 95, 110 en 136 pk) komen. Bij de benzine's mogen we Hyundai's nieuwe 1.4 Turbo rekenen met 140 pk als topvariant. Alle info over de nieuwe i30 vind je hier

We zeiden het al, de Ioniq is zal ook wel een mooi plaatsje krijgen op de stand. Moet ook, want er zijn drie versies. De Hybride, de Plug-In-Hybride en de Electric. Alle info over de drie Ioniqs hier, review van de Ioniq Hybride hier.

Tot slot is er nog de facelift van Hyundai's kleinste, de i10. Wat moet je weten: Apple Car play, Android Auto, Front Collision Warning System en Lange Derparture Warning System. Alleen technologieën uit hogere segmenten die hun weg naar het A segment vinden. Alle info over de nieuwe Hyundai i10 hier.

Voor de fans is er ook nog de gloednieuwe 380 pk sterke i20 Coupé van vicewereldkampioen WRC Thierry Neuville. Op 16 januari begint onze Belgische rally-trots er terug aan in de rally van Monte Carlo.